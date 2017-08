News Jeux

Cette année, c'est les 30 ans de Square Enix ! Mais il faut dire à part certains événements au Japon (les nouilles instantanées Cup Noodle,...) niveau jeu ont est pas gaté malheuresement.C'est alors qu'une rumeur selon laquelle Square prépare la Final Fantasy 30th Anniversary Collection, une compilation de tous les Final Fantasy. Malheuresement elle a été démentie.Cependant, je persiste à croire qu'une telle compilation est en préparation, sachant qu'il reste quelques mois avant la fin des 30ans.Je sais certain vont dire "Encore des remasters !", mais il faut avouer qu'avoir la quasi totalité des FF sur une console (et surtout en boite !), ça vaut le coup.Mais vu la politique de Square-Enix, on peut s'attendre au meilleur, comme au pire.