Ca y est, Alien Isolation est compatible HTC Vive ! Non, c'est pas un truc tout pourri type vorpx mais une "réactivation" de la compatibilité officielle que Sega a caché dans les fichier du jeu.



Par contre faut bidouiller un peu pour la réactiver étant donné qu'elle était destinée à l'Oculus Rift à la base (et à une vieille version en plus), mais y'a un tuto sur etr http://www.etr.fr/actualite/5363-le-mod-vr-d-alien-isolation-compatible-htc-vive.html