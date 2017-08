Hello,J'ai eu l'occassion d'aller à la Gamescom vendredi et samedi, voici les jeux auxquels j'ai joué et mon ressenti (totalement subjectif).une nette amélioration de la conduite qui fait moins caisse à savon (ça se rapproche plus d'un NFS), les graphismes réhaussés et toujours aussi fun à plusieurs.Tout bonnement dément, facile à prendre en main mais tout aussi technique pour les puristes, et la DA à tomber par terre ! Par contre étonnemment, peu ou pas de file d'attente pour y jouer...Je n'en attendais pas grand chose si ce n'est de la curiosité et bien bonne surprise du salon, on bon jeu de type "horde" fait par les mecs de Sniper Elite dans une ambiance Indiana Jones. Très fun à plusieurs, à surveiller !Jeu typé arcade qui envoie du lourd (graphiquement et en jouabilité), par contre impossible de savoir si d'autres paysages seront au programme...Un très bon jeu qui s'annonce, bonne prise en main, un poil léger graphiquement mais le monde ouvert à l'air gigantesque et le craft quai illimité avec les combinaisons d'objets possibles. Un Fable avec du Kung Fu est vraiment ce qui lui colle le mieux.D'une vitesse folle, on retrouve de bonnes sensations et tout va très (trop?) vite à l'écran sans un seul ralentissement.Pas fan de cette franchise (je préfère les Horizon) néanmoins ça épate visuellement et c'est un des plus beaux jeu du salon. Les amateurs vont être ravis.Jeu excellent mais difficulté trop corsée pour moi, même en simple. A réserver aux plus acharnés.Et bien j'ai adoré ce jeu, y'a un côté Spyro pas déplaisant et en 4K HDR c'est très joli et bien coloré !Malgré le bashing, agréablement surpris, c'est nerveux, fun à jouer, fluide. Pas une vitrine pour la One X c'est maintenant certain, mais c'est un crackdown impossible de le nier.C'est à peu près tout, beaucoup de grosses files d'attentes chez Sony, Destiny 2, Far Cry 5 et AC: Origins, 3h pour Mario Odyssey j'ai passé mon tourSinon comme toujours, salon agréable, bonne ambiance et binouze infâme