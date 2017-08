Pour jouer a ses vieilles consoles sur TV HD il faut un convertisseur, les fameux Scart to HDMI, mais devant le petit nombre de modèles existant (dont le fameux Framemeister qui est la rollroyce du genre, mais vu le prix on va eviter pour le moment) on se sent assez vite perdu car on aimerait eviter d'acheter un produit daubé.Jouez-vous a vos anciennes consoles sur TV HD (Snes, Megadrive, N64, PS2 ect...) ?Quel model de Scart to HDMI avez-vous ?