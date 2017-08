Dragon Ball Z Super GT

Combat ardent ! Muten Roshi joue sa vie !!

:Roshi passe à l'attaque ! Quel est le plan secret de Kame Sennin !? Vers le milieu du Tournoi du Pouvoir ! Kame Sennin va enfin vraiment passer à l'action ! Alors que Goku et Hit unissent leurs forces, le tournoi du pouvoir évolue minutes par minutes ! Depuis le début du coup d'envoi, Kame Sennin se bat et analyse les combattants, et il est opposé cette fois à Kyawei de l'Univers 4. Kame Sennin va enfin dévoiler sa technique ultime !Goku tente d'aller aider Kame Sennin, mais quelqu'un lui bloque la route !? Les Rois Zeno et les Dieux suivent tous les matchs avec attention ! Quel sera le prochain univers à disparaître !? (Traduction DB-Z.com)