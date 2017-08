Voici mon Avis sur la Démo du jeu Monster Hunter Stories :J’y ai joué presque 17 heures. Et ce jeu s’annonce tout simplement comme la grosse tuerie du mois de septembre, avec Metroid : Samus Returns.La première chose qui saute aux yeux, ce sont la beauté des cinématiques. Capcom a vraiment fait un travail de fou furieux là-dessus. Hors cinématique, c’est joli et coloré. La collecte des œufs et leur éclosion, utilisant l'écran tactile, est bien pensé. Le petit côté collection à la Pokémon est aussi parfait.Les musiques sont aussi parfaites je trouve, et le système de combat est juste parfait : du RPG à l’ancienne au tout par tour, avec un soupçon de pierre-papier-ciseaux, un peu à la Dragon Ball Fusions.Et puis on retrouve tous les monstres emblématiques de la Saga. Les Quêtes annexes, à la Xenoblade Chronicles X par exemples, sont sympas à faire mais assez classiques, comme c'est souvent le cas dans les RPG japonais. Par contre, le scénario tente une approche assez nouvelle, et ça, j’apprécie grandement.Plus qu’à espérer que les Amiibo Monster Hunter Stories sortent aussi en Europe, et surtout débloquent le même contenu que la version japonaise.Décidément, pour une console en fin de vie, elle a encore des gros jeux à venir…Source : member15179.html