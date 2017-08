Une nouvelle qui va attrister les fans de films d'horreur. Tope Hooper, célèbre pour avoir réalisé le film culte, Massacre à la Tronçonneuse, est décédé samedi en Californie à l'âge de 74 ans.D'abord professeur d'université, il était devenu cinéaste par la suite. Il avait tourné Massacre à la Tronçonneuse en 1974 avec un tout petit budget. Ce qui n'avait pas empêché le film d'être très bien accueilli à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. Ce dernier avait ensuite connu un énorme succès aux Etats-Unis. Il n'était sorti en France qu'en 1982, car il avait d'abord été censuré, étant jugé trop violent. Mais ce retard à l'allumage n'avait pas pénalisé le film, qui avait connu un réel succès dans l'Hexagone.D'autres succèsTobe Hooper a ensuite réalisé Le crocodile de la mort (1977), Massacres dans le train fantôme (1981) ou encore Poltergeist (1982) , co-produit avec Steven Spielberg et Lifeforce (1985). En 1986, il donnera aussi une suite à Massacre à la tronçonneuse, avec Massacre à la tronçonneuse 2 qu'il tournera avec de plus grands moyens que le premier. Un autre succès, mais qui n'aura rien à voir avec le carton du premier.Il s’était également illustré à la télévision, en adaptant notamment le best-seller de Stephen King, Salem, dans une série intitulée Les Vampires de Salem

posted the 08/27/2017 at 11:25 AM by negan