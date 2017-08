Bonjours, j'ai besoin de vous pour me conseiller sur un nouveau smartphone.J'avais un Samsung J3 2016 que je viens de perdre, mais je le trouve trop grand.Depuis ce matin, je fais quelque recherche et pas facile avec un vieux tel qui rame. ^^Mes caractéristiques :- moins de 5 pouces- moins de 150€- AndroidJ'en ai trouver quelques un, même si ce n'est que du Samsung, je suis ouvert à toute marque.J'ai trouver :- Samsung A3 2015- Samsung J1 2016- Samsung S5 MiniQu'est ce que vous me conseiller ?Merci

posted the 08/27/2017 at 10:08 AM by gunstarred