Yo,petit partage ce dimanche 27 août et dans cette vidéo, je fais une grosse dédicace à un poto, ensemble on va combattre de très bons joueurs avec la règle d'interdiction de tirer dans le corps mais uniquement dans la tête et vous allez voir que c'est du rapide pour visée car il faut toujours être en mouvement pour protéger sa tête (logique vous allez me dire!).La musique c'est un remix d'Undertale bon visionnage