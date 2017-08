Salut à tous!

En ce moment je fais du rétro sur Tomb Raider 3 (je m'étais promis de le finir y'a pas mal d'années^^).

1er bilan, le classique : "Lara est un tank!"

Nan, un tank c'est plus maniable et ça peut même faire des dérapages (véridique). Bref, avant (fin 90's) ça me choquait pas vu que je sortais de Tomb Raider 2 et de toute façon c'était la base.

Mais en 2017 une chose a pas changé : ce sentiment de solitude! L'impression qu'on explore, qu'on part à l'inconnu. Avec un rythme que beaucoup jugerait trop lent aujourd'hui. Ca a beaucoup de charme je trouve avec les petits bruitages et musiques. Et Lara Croft, même si elle parle peu, a bien plus de caractère que la nouvelle. Je la trouve bad ass, sarcastique, hautaine, sûr d'elle, loin du politiquement correct des nouveaux TR.

Par ailleurs, on te laisse te démerder totalement! Pas de sens de l'aigle, de mouvement de caméra orienté vers la solution ou encore de monologue du perso pour te dire "hey, si j'utilisais cette caisse là-bas. Tu sais, la seule avec une texture pas trop dégueu".

En échange, ce sentiment de satisfaction est vraiment cool quand tu finis un niveau. Perso, je trouve le jeu trop dur avec certaines mécaniques pas trop pertinentes. Et quand un levier se cache dans une bouillie de pixels, tu perds un temps fou dans le niveau (oui j'ai regardé une soluce 2,3 fois).



Les mouvements du perso sont quand même bien détaillés. Chaque mouvement a une certaine grâce. La décomposition et leur relative lenteur rendent crédibles ces mouvements. Ils ne sont pas accélérés comme dans les jeux modernes. Quant à l'aspect "plateforme". C'est à double tranchant. Les déplacements de Lara sont hyper lourds, rigides avec une inertie de dingue. Faut anticiper chaque saut des plombes à l'avance. En revanche, elle fait "exactement" ce qu'on lui demande. C'est-à-dire si tu prends le mauvais angle ou mauvais recul, et bah tu crèves. Et finalement c'est pas si mal. Quand on a l'habitude des jeux d'aujourd'hui, le joueur fait rien d'autre que tapoter croix/A pour sauter, escalader...



En fait tu contrôles quasi rien dans les jeux modernes.

Tu peux pas tomber d'une plateforme vu que le perso se rattrape seul. T'as pas à juger la longueur d'un saut vu qu'il est souvent scripté. T'es à des dizaines de mètres de hauteur mais aucun sentiment de risque ou vertige vu qu'il suffit de bourriner la touche saut en visant la belle prise jaune fluo qui ressort du décor; au pire le checkpoint est 5 secondes avant. Et uniquement cette prise jaune fluo, pas ce bord parfaitement rectiligne qui lui n'est pas jaune fluo.



Perso, UC2 est dans mon top 3 des jeux PS3. Mais une fois la surprise passée, et bah beaucoup de AAA modernes avec plateforme sont fades niveau gameplay et difficulté. Idem sur l'action. Pour un jeu d'aventure, y'a souvent trop d'action et c'est souvent too much. Alors pensez-vous que les dév/éditeurs ont peur de faire des jeux comme les anciens TR? Evidemment modernisé, avec des mécaniques renouvelées, un gameplay plus souple. Mais qui reste un peu moins pop corn que les UC.



Je veux ressentir la même chose que cette musique.