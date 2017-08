Voici mon Premier Avis sur le jeu Uncharted : The Lost Legacy :Tout d’abord, je précise que j’y joue sur Ps4. Je pense que le jeu est encore plus beaucoup sur Ps4 Pro, même si sur ma bonne vieille, il est juste magnifique.La végétation est magnifique, les paysages sont somptueux, les rayons de soleil à travers les arbres sont du plus bel effet, et les effets de l’eau sont magnifiquement réalistes. Le jeu est juste une claque graphique, tout simplement.Le duo Nadine/Chloé fonctionne aussi parfaitement, ayant chacune leur vision et leur façon de faire et d’agir. Leurs caractères se complètent à merveille.Au niveau du gameplay, ça reste de bonne facture. Les mouvements des personnages sont fluides, et la caméra répond très bien.Les musiques sont aussi de très agréables à l'oreille, et collent très bien à l’œuvre. Le jeu est une invitation au voyage, et le fait de la plus belle des manières.Passons maintenant aux points négatifs selon moi. Tout d’abord, je trouve le visage de Chloé complément raté. Son nez est crochu et épais, et son front est trop large. On dirait limite une sorcière, en un peu moins moche. Heureusement que Nadine est là pour relever le niveau, et que Chloé de dos se laisse regarder.Et le deuxième je trouve reste le fort goût de déjà-vu. Le gameplay, même s’il est très bon, n’a pas évolué. Du coup, on fait des actions redondantes à la saga : infiltration dans les hautes herbes, escalades et phases de tir, agrémenté de chasse aux trésors. Les voyages en jeep me rappellent fortement le quatrième opus par exemple. En fait, l’emballage change, mais le contenu reste le même.Bref, ce n’est pas ça que va m’empêcher de le savourer et de le finir. Reste à savoir s’il détrônera l’opus que je préfère, le tout premier sur Ps3…Source : member15179.html