nouvelle catégorie

Bonjour à tous et à toutes.

Je cherche des personne sur xbox one qui souhaiterai échanger des jeux via le xbox family, je précise que j'ai enlevé mes infos perso et bancaires et que suis clean. Je suis ouvert à tout échange, vous avez des jeux qui peuvent m'intéresser et moi en retour, je peux avoir des jeux que vous chercher. On vis dans un monde où les gens ne partagent plus et se méfient de tout le monde alors soyons solidaires et en plus avec le sourire. Bonne soiree