Le bouquin renferme les conception original de Naughty Dog pour Crash Bandicoot à partir des meilleures sources disponibles, ce volume unique présente des illustrations de concept originales et inclut un avant-propos des créateurs de Crash pour donner un aperçu de la façon dont Crash Bandicoot est devenu le personnage inoubliable du jeu vidéo.

Crash Bandicoot aura droit à un artbook revenant sur la création du Marsupial pour 2018.Le livre sera édité par Dark Horse et voici le descriptifPar contre, le livre sera intégralement en AnglaisHS: apparemment il y a un restock de Ni No Kuni collectorJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Crash Bandicoot Files: How Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania 26.90€