Quelques visuels de la version Pal edité par JoshProd de Unholy Night, le jeu de baston sorti en debut d'année sur Super Famicom (le jeu est d'ailleurs region free).Rien que pour la boite il me donnerait envie, mais bon le jeu serait assez moyen.Il est entre autre dispo sur RushOnGame.

Who likes this ?

posted the 08/26/2017 at 07:11 PM by guiguif