News en vrac

Bonsoir tout le monde, c'est en lisant (en partie, j'voulais pas trop en savoir non plus) l'article deet son avis sur le filmdeque l'idée de cet article m'est venue. Dans son article, il dit succinctement qu'il n'a pas aimé(pas le récent film hollywoodien mais le film de Oshii j'imagine ... ou le manga de Shirow ... bref ce qui est considéré quoi qu'il en soit comme culte ou tout du moins qualifié "d'indispensable"). Et je me demandais donc, pour vous, quelle(s) série(s) / quel(s) film(s) animé/en live action pourtant vénéré(es) ou détesté(es), vous a fait tout l'effet inverse ? (même un jeu tiens si ça vous inspire)J'évoquais par exemple pour mon cas dans les commentaires le rejet total que j'ai eu de. Je ne l'ai vu que l'année dernière je crois (ou il y a deux ans peut être mais c'est récent quoi) mais j'ai toujours eu envie de voir cette série. Je suis fan deet là on retrouvait le studio, des mechas et puis j'ai toujours vu cité cette série comme un truc à voir donc ça faisait des années que je me disais "faudrait vraiment que je finisse par combler mon inculture là" et j'ai fini par chopper les deux saisons en bluray lors d'une super promo, j'étais donc très heureux. Bah dès le premier épisode, j'ai compris que j'allais détesté, pas être indifférent en me disant "euh c'était ça le truc super apprécié ?" mais vraiment rager devant mon écran. Et pour cause, je déteste le héros et le ton sérieux de la série qui ne colle pour moi absolument pas à une telle écriture (si shonenesque).Pour en revenir à, on me les avait prêté à l'époque du collège ou du lycée je sais plus trop et j'mettais vite arrêté parce que j'avais détesté. Beaucoup trop sérieux pour moi pour qu'on se permette de m'afficher deux persos si ... improbables. Beaucoup trop d'explications et de lustrage pour moi sur ces génies en herbes que j'ai juste envie de frapper (pareil que le Lelouch de Code Geass donc). Même dans les shonens ça peut me gonfler, je me rappelle par exemple que dans, à l'époque où le blondinet pourchassait les mecs du village du son qui avaient capturé Sasuke (plus trop sure, ça remonte au collège :x) et les fights me paraissaient d'une lourdeur folle. Chaque type expliquait qu'il avait fait tel truc parce qu'il savait que son adversaire allait faire tel autre truc mais l'autre savait que l'autre savait et donc avait anticipé et on se perdait en tartine de texte et en explication, j'en avais plein le c**l.Bref ça c'était pour mes exemples à moi mais vous ? Qu'en est-t-il de vos déceptions ou de vos coup de cœurs qui vont à l'encontre du son de cloche que l'on entend habituellement ? A si tiens moi je rajoute que je trouve le film en cgsuper cool avec une vf meilleures que la vo alors qu'il est systématiquement dézingué.