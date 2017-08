Voici une Information autour du jeu Scalebound :Récemment, Microsoft avait annoncé qu’un certain nombre de jeux japonais sortiront sur Xbox One, suite à un voyage de Phil Spencer au Japon où il avait rencontré des éditeurs et des développeurs locaux. Les joueurs Xbox One pourront effectivement jouer à Code Vein, Dynasty Warriors 9 et Sword Art Online : Fatal Bullet, et bien d'autres encore. Aaron Greenberg précise que Microsoft a toujours un profond respect pour les créateurs japonais, et ils ont travaillé avec eux sur un certain nombre de projets. Selon lui, il devrait y avoir de plus en plus de jeux japonais à paraitre sur Xbox One. Il y a peu, Microsoft avait renouveler les droits pour le jeu Scalebound. Aaron Greenberg met fin aux rumeurs et précise que le jeu a été purement annulé. Il a cependant beaucoup de respect pour le directeur, Hideki Kamiya, et il pense que Microsoft a vraiment cru dans le partenariat avec PlatinumGames. Cependant, les choses ne fonctionnent pas toujours…Source : http://www.dualshockers.com/xbox-one-japanese-games-aaron-greenberg/