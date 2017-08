Salut les gens voici ma nouvelle vidéo sur Sonic Mania avec au programme une petite course entre Tails (la savonnette) et Sonic sur Intial D, On mesure les gros de pieds de Eggman (ou Docteur Robotnik pour les intimes), Destruction de robotset Gandalf le robot reconvertiSurtout n'oubliez pas une Switch c'est comme un kinder bueno ça se partage