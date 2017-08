News en vrac

SYNOPSIS

L’histoire prends place après le dernier chapitre de Ken – Fist of the Blue Sky. On retrouve de nouveau Kenshirô KASUMI. Se dernier à quitté Shanghai pour l’Indonésie.

Je profite de la bonne surprise du jour avec l'annonce d'un nouveau jeupour partager une news vue hier surva avoir une suite.etentameront en effet le 25 octobre prochain, dans les pages du magazinedes éditions, le manga(Ken – Fist of the Blue Sky – Re:Genesis).