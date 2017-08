Digital Foundry a pu approcher Star Wars Battlefront II dans sa version pré-alpha sur une PlayStation 4 Pro, et ses impressions sont à découvrir ci-dessus. Alors non, le titre ne tourne pas en 4K sur PS4 Pro, ni même en 1600p comme Battlefield 1. Le jeu affiche une image très nette en 1080p, tandis que le framerate reste plutôt stable à 60 fps, avec quand même quelques chutes à 50 fps par moments.



Alors oui, c'est une pré-alpha, DICE et EA Games ont peut-être encore le temps de peaufiner tout cela, mais il faudra plutôt s'attendre à un solide 1080p/60 fps au lancement plutôt qu'à de la 4K. Dommage. La réponse arrivera vite, la date de sortie du titre du studio suédois est fixée au 17 novembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.