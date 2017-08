Mon Bordel Perso

Bonjour à tout le monde ! Pour cet été j'ai littérallement délaisé la PS4 pour la Gamecube ^^ Pour me préparer à au prochain Beyond Good & Evil, quoi de mieux que de jouer à l'ancien ! (Dommage qu'il y a pas de boite pour la version PS3)J'ai craqué également sur Metal Gear Solid : The Legacy Collection (Pour la collection complete) et enfin la version "collector" de Devil May Cry 4 (C'était léger avant les éditions collectors ^^)