Voici mon Avis sur la Démo du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Cette Démo aura été l’occasion pour moi de créer un compte japonais et d’ainsi profiter des autres Démo quand elles seront disponibles.La Démo permet de chasser trois monstres, par ordre de difficulté. Même si les deux premiers ne m’ont posé aucun souci, le troisième est beaucoup plus retord.Graphiquement, le jeu est assez beau. Au niveau des armures des personnages, Capcom a fait du bon boulot. Même si certaines textures sont passables, certains paysage sont juste sublime. Capcom a eu le soin du détail, avec le reflet par exemple de la montagne sur les eaux du lac, de toute beauté. Les monstres sont aussi bien réalisés.Après, ça reste un simple portage HD de la version 3DS, mais au moins, on est assuré d’avoir un contenu de malade. Pour le reste, ça sera donc identique à la version portable, avec des musiques agréables, un style de combat plus dynamique, et une durée de vie qui sera juste monstrueuse.Par rapport aux prochains jeux de la Saga, Monster Hunter World, même si je le prendrais, j’ai peur que le côté moderne dénature la série, un peu comme Final Fantasy XV et son réalisme poussé. Même si les dernières vidéo de Capcom me rassurent un peu.Bref, il n’y a plus qu’à espérer que ce jeu sorte aussi en Europe. En fin d’année, ça serait parfait, avant que le online de la Nintendo Switch ne devienne payant…Source : member15179.html