J'ai découvert il y a 1 an Metal Slug ( je connaissais de nom mais je n'avais jamais test), et je suis littéralement tomber sous le charme du genreJ'ai fait Gun Gore and Cannoli qui était très bon d'ailleurs la suite doit arriver avant fin septembre, j'aimerais des noms de jeu similaire je me doute que ça doit pas courir les rues mais je tente.Merci