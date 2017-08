Crocodile



Acteurs : Andrea Riseborough (bientôt dans La Bataille des sexes), Andrew Gower (Outlander), Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father)

Réalisé par : John Hillcoat

Écrit par : Charlie Brooker



Arkangel



Acteurs : Rosemarie Dewitt (The Last Tycoon), Brenna Harding (A Place to Call Home), Owen Teague (Bloodline)

Réalisé par : Jodie Foster (BIM)

Écrit par : Charlie Brooker



Hang the DJ



Acteurs : Georgina Campbell (Broadchurch), Joe Cole (Peaky Blinders), George Blagden (Versailles)

Réalisé par : Tim Van Patten

Écrit par : Charlie Brooker



USS Callister



Acteurs : Jesse Plemons (Fargo), Cristin Milioti (How I Met Your Mother), Jimmi Simpson (Westworld), Michaela Coel (Chewing Gum)

Réalisé par : Toby Haynes

Écrit par : Charlie Brooker & William Bridges



Metalhead



Acteurs : Maxine Peake (Silk), Jake Davies, Clint Dyer (Hope Springs)

Réalisé par : David Slade

Écrit par : Charlie Brooker



Black Museum



Acteurs : Douglas Hodge (Penny Dreadful), Letitia Wright (Black Panther), Babs Olusanmokun (The Defenders)

Réalisé par : Colm McCarthy (The Last Girl)

Écrit par : Charlie Brooker