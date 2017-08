Voici une Information autour de la Xbox One :Le jeu Crackdown 3 a été annoncé à l’E3 2014, puis de nombreuses fois repoussé. Shannon Loftis déclare que Microsoft a fait une erreur à l’annonçant aussi tôt. Parce que le jeu a trois modes distincts et sont développés par trois studios différents : Reagent Games, Sumo Digital et Cloudgine, les équipes ont besoin de plus de temps pour s'assurer que tout est de haute qualité. Microsoft a définitivement sous-estimé le défi qui les attendait, pour proposer la meilleure expérience de jeu. Shannon Loftis déclare également que Microsoft vielle à ce que les années 2018 et 2019 se composent d'une solide gamme de jeux que les joueurs apprécieront. Les joueurs Xbox One auront d'excellentes expériences uniques et amusantes durant les prochaines années… .Source : https://aotf.com/news/xbox-admits-mistake-in-announcing-crackdown-3-too-early/