Déjà, le film souffre du syndrome de l'histoire japonaise transposée aux États-Unis, avec toutes les justifications débile que cela induit. Je n'avais pas vu pire depuis les ramen qui deviennent des hamburgers dans Ace Attorney...



Premières minutes de Death Note le film sur Netflix: il est écrit dans le cahier dès le début : "Ne fais pas confiance à Ryuk". Ryuk a donc son nom... écrit dans la Death Note... Il est toujours vivant. Puis Ryuk dit à Light que jamais personne n'a écrit plus d'une lettre de son nom... Alors qu'on a vu que c'est le cas. #navet



Je suis d'accord pour qu'ils changent d'histoire, pas de problème. Mais l'intérêt de Death note, c'était que les règles établies étaient suivies à la lettre et que tout restait cohérent.



Ensuite, le film souffre d'un rythme effréné pour essayer de caser le maximum d'éléments de scénario en un minimum de temps. On dirait un résumé en avance rapide.



Je ne sais pas ce que vous en avez pensé ?