Salut à tous,Bon c'est pas l'article du siècle (loin de là) mais juste un petit coup de pub pour Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X ( DBH UMX pour les intimes).Comme annoncé dans le titre, c'est l'ami Ansei qui s'y colle et ça fait plaisir d'avoir une petite exposition de ce jeu par un gamer Français.Sur ce, c'est parti ! Bon visionnage

posted the 08/25/2017 at 05:57 PM by spidergaylord