Excellent drama avec une très bonne OST et un bon casting.A regarder sans hésiter !20 épisodes d'1h.Disponible sur le blog de l'Univers Asia Alma (inscription gratuite requise) ou sur viki en streaming légal.Synopsis :Go Ha Jin est une jeune femme du 21e siècle qui, suite à sa rupture avec son copain, se retrouve au bord de la mer. En essayant de sauver un enfant de la noyade, une éclipse apparaît et elle se voit transportée à l'ère Goryeo, pendant le règne de Taejo, le premier roi de cette ère. Elle devra alors vivre sous l'identité de Hae Su, cousine de la femme de Wang Wuk, le 8ème prince, et sera ainsi mêlée aux conflits entre les princes Wang ...