Voici une Information autour de la Xbox One X :La Xbox One X est en passe de devenir la console la plus réservée de Microsoft. Dans un nouveau communiqué publié aujourd'hui, Microsoft a confirmé que la Xbox One X est la console Xbox la plus réservée de la firme. En quelques jours, la console a suscité des ventes records, et ce partout dans e monde. Microsoft remercie ses fans qui ont fait de la Xbox One X, et précise qu’en 5 jours, aucune Xbox auparavant n’avait fait mieux. Même si l’Edition Project Scorpio est en rupture de stocks un peu partout, Microsoft précise que l’Edition Standard sera disponible à la réservation le mois prochain. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain…Source : http://wccftech.com/xbox-one-x-pre-ordered-xbox-console-ever-details-standard-edition-coming-soon/