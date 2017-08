Slt,je suis de retour sur Metal Gear Online 3 (marre de Resident Evil 6...) et je suis à la recherche de joueurs ici. Perso je joue essentiellement à deux modes de jeu :-Bounty Hunter (en auto Match ou en 100 tickets avec les personnages héros comme Snake, Quiet et Ocelot durant le match).-Du Cloak and Dagger (uniquement en auto Match).Mon rang est E+ mais sincèrement je n'en ai rien à faire de mon rang puis les rangs S+ sont des comptes hack donc...Sinon mon perso est style furtif et je suis un spécialiste CQC et extraction Fulton.J'ai passé 3 ou 4 prestiges me rappelle plus trop pour une bonne grosse centaine d'heures.Je suis un peu rouillé mais ça va vite revenir ou on peut faire des alliances FOB aussi si vous voulez.Laissez-moi votre ID dans les com ou en MP ou rejoignez-moi sur ma petite communauté PS4 Metal Gear Solid - Survivors (+130 membres) faites-moi signe la bas si vous êtes pas membres de Gamekyo si vous voulez tout simplement la rejoindre il y a des tournois, des wallpapers et des prix a gagner T-shirt et jeux MGS etc (c'est un membre anglais de ma communauté qui fait ça) voila voilou .