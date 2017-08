Bon j'ai fait 4 ou 5 parties dessus. comme d'hab au debut c'est déroutant parce qu'on a aucun atout, rien sur ses armes et on se fait laver a sec.....

donc difficile de me faire un veritable avis. c'est du 60/40 en sa defaveur pour l'instant.



Je trouve l'ambiance completement raté sur le champ de bataille. c'est tres statique, du call of duty revenu en arriere.... alors que les jet pack rajoutaient un peu de verticalité, la on retombe dans les couloirs.



je mentirais en disant que je ne m'amuse pas sur cette beta mais c'est pas grace a ca que je vais sauter le pas.

si il y a une bonne offre a 30e pq pas, mais pas plus.



sinon je suis ultra jaloux de certains joueurs... bordel, 5 min de jeux et ils ont deja 34kills. je me fais vieux lol