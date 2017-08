A peine Uncharted : The Lost Legacy est-il sorti que les petits gars de chez Naughty Dog se replongent à fond dans leur travail et commencent à se pencher très sérieusement sur The Last of Us Part II.



C'est via une offre d'emploi parue sur les réseaux sociaux que nous apprenons que le studio embauche de nouveaux talents pour son prochain jeu. Alors à moins d'avoir raté un épisode et que la suite des aventures de Joel et Ellie ne soit pas leur futur titre, tout porte à penser que le développement de The Last of Us Part II est en très bonne voie.