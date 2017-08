Inti Create annonce que la compile Azure Striker Gunvolt: Striker Pack sur Switch aura aussi le droit a une sortie boite en Europe cet automne.On rappelle que le jeu sortira le 29 Aout au Japon et qu'il aura le français pour ceux qui ne veulent pas attendre.

Like

Who likes this ?

posted the 08/25/2017 at 12:06 PM by guiguif