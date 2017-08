Malgré que Castlevania Lord of Shadow 2 est moins bon que le premier, il a quand même des qualités meilleures que le premier notamment les combats avec l'épée du néant et les poings du chaos, le système d'xp des combos, les graphismes ou encore les musiques mais bon ça s’arrêtent la....



Pour revenir a l'OST, les musiques de ce jeu sont tout simplement fantastiques malgré que la touche unique de Michiru Yamane nous manque un peu...Perso je trouve même l'ost meilleur que les God of War. Un virtuose pourrait écouter les musiques de ce jeu les yeux fermés.



A écouter absolument !



Le Style épique:



Le theme de Dracul qu'on entend lors des grands moments ou quand la victoire n'est plus très loin :







Epic Time a 02:55 :











Contre les prêtres de la Confrérie :







Le combat contre le Toy Maker, a 03:15 DIVIN







Le thème de Satan en personne (quel dommage que le combat soit pas a la hauteur du boss final du premier...) a 04:55 clin d’œil a Lord of Shadow 1 mon dieu cette fin inoubliable.







Castlevania Theme, Epic Time a 02:15







Pour les musiques plutôt calme et d'ambiance, c'est ici :



Credit de fin Adieu Castlevania snif snif







Le destin tragique du Toy Maker d'un moment super original SUBLIME :







Le theme des Belmont de LOS 1 en remix style boite de musique a 01:50







La salle du trône :