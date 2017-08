Voici des Informations autour du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Le jeu, tout comme le Bundle, sont disponibles depuis aujourd’hui au Japon. Le Bundle serait d’ailleurs commercialisé en faible quantité. Voici d’ailleurs quelques photos de ce Bundle :De plus, Capcom dévoile une nouvelle vidéo du DLC à l’effigie du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :La vidéo peut être visionnée ici :Pour le moment, le jeu n’a pas été annoncé en Occident…Source : https://nintendosoup.com/first-look-monster-hunter-xx-nintendo-switch-special-pack/