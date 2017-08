Le projet DBZF se veut ambitieux et fidèle à l'oeuvre originelle, et pour ces raisons je ne comprends pas comment ils peuvent laisser passer ça !?Depuis quand les cyborgs peuvent ils recharger leur Ki à la manière d'un être organique ?J'ai vérifié à aucun moment ils nous sortent une auraAlors pourquoi ? Pour rester dans la norme avec le reste ? Pourquoi ne pas avoir utilisé un autre compromis ? En fermant les yeux et en réfléchissant à la va vite j'imagine déjà quelques alternatives !-On aurait pu travailler sur un système d'helper d'état temporaire comme dans les injustice où une fois activé la barre de vie se recharge progressivement mais bien plus lentement que la concentration de ki tout en donnant accès au contrôle du personnage. Et cela s'arrête après avoir subi un coup ou un certain nombre. Ou/et après un temps défini-On aurait aussi pu partir sur le fait d'avoir plus de meter gain que les autres, etcY'avait vraiment de quoi faire pour compenser