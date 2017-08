Il semblerait que le vice président de la branche Xbox et Windows, Mike Ybarra, pense que la Xbox One X n'ait pas besoin exclusivités à son lancement. Ce qui semble au final tout à fait logique puisque celle appelée encore il y'a peu Scorpio sera une console de mi-génération, à l'image de Sony avec sa PlayStation 4 Pro.





Lors d'une interview accordée à nos confrères d'Eurogamer, l'homme s'est exprimé sur le sujet :



""Ce que Phil [Spencer] a dit là dessus est vrai. C'est un plus à la famille que nous avons déjà. Notre plus grosse vente sera la Xbox One S, elle est à 249$, ce sera ce que les gens achèteront le plus. La X est destinée aux hardcore gamers qui veulent jouer à la meilleure version de leurs jeux. Quand je regarde la famille Xbox, je ne ressens pas le besoin d'arriver avec six nouveaux jeux juste pour la X, elle fera tourner tout ce qui est déjà sorti, la rétrocompatibilité fonctionnera dessus, des choses comme ça."



Un discours plutôt sensé quand on sait que la X sera la version ultime de la Xbox One et que tous les futurs jeux devront tourner sur toutes les machines, à l'instar de la politique de Sony concernant la PlayStation 4 Pro, la PlayStation 4 Slim et la PlayStation 4 Vanilla.



Mike Ybarra, vice président de la branche Xbox et Windows, pense qu'il est inutile pour la Xbox One X d'avoir des jeux exclusifs à son lancement.Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont pouvoir dépenser 499€ sans trop goupiller.