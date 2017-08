Voici des Informations autour d'un jeu à paraitre sur Ps4 et PsVita :PlayStation Latin America, sur un article paru sur leur page Facebook, annonce la sortie d’un Remake sur les console Sony. L’URL de leur page Facebook contiendrait le terme 3D-Remake, ce qui suggérait qu’il ne s’agisse pas d’un simple portage mais bien d’un Remake du jeu. Tout cela est maintenant officialisé avec un trailer :Et quelques images :Et en réservant le jeu sur le PlayStation Store, vous recevrez des Costumes :Le jeu Secret of Mana sortirait sur ces deux consoles, et sur STEAM, le 15 février 2018…Source : http://gematsu.com/2017/08/rumor-secret-mana-remake-ps4-ps-vita-announcement-leaked