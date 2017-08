Voici une Information autour du jeu Fire Emblem Warriors :La Fnac a ouvert les réservations pour cette Edition Collector. Elle est affichée au prix de 79.99 euros. Par contre, niveau quantité, il faudra être réactif, vu que Nintendo France en mettra que 50 000 exemplaires au lancement du jeu. Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch et New 3DS le 20 octobre prochain…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/900743263065444352

posted the 08/24/2017 at 11:43 PM by link49