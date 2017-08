La question la plus récurrente de ce salon, ce fut : Qu'est-ce que je pense de la Xbox One X ? C'est difficile de répondre, j'ai pu tester pas mal de jeux... Et à mes yeux, en tant que joueur console, seul Forza 7 et Rise of the Tomb Raider m'ont potentiellement donné envie de l'acheter. Pour le reste, c'est joli, mais ça reste des jeux convertis. Mention spéciale pour GOW.







Les jeux que j'ai testé :

- Forza 7

- Rise of the Tomb Raider

- Super Lucky's Tale

- Killer Intinct en mode ultra hard core

- Assassin's Creed Origin

- Quantum break



Désolé, pas vraiment d'images des jeux (téléchargez les vidéos sur le net en 4K), c'était toléré d'enregistrer mais bon ^^ !



Sinon, on m'a filer un billet pour dire du bien de la console, donc achetez la, la 4K 60fps, c'est l'avenir.







Tchao !