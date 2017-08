Bonjour à tous ! je parlerais d'un sujet un peu différent du jeu vidéo aujourd’hui. Je sais que Gamekyo n'est pas la plateforme idéale pour un tel sujet mais j'ai juste envie de libérer mon sac.Enfant j’étais très timide et introvertie . En classe les professeurs essayaient de me faire sortir de ma bulle. Bien que j'avais des résultats corrects on me reprochait régulièrement ma nature dans mon bulletin de note. Je me suis réfugié dans les jeux vidéos animes et comics. Divertissement idéal pour quelqu’un qui évite le monde. A cause de mon caractère je n'ai jamais eu énormément d'amis. On les compte sur les doigts d'une main.Au lycée et à l'université c'était exactement pareil malgré mes bon résultats ! Je suis sorti majeur de ma promotion.Aujourd’hui j'ai 25 ans et je bosse dans un service informatique. J'ai appris à vaincre ma timidité et a être plus sur de moi. Mais j'ai tout de même gardé mon caractère calme et ça ne plait pas à tout le monde dans le service. Certains voient ce trait de caractère comme une qualité dautres le rejette complètement et me le font savoir. Lors des sorties avec des collègues ou des amis j'ai toujours la fameuse question :et ça me fou les boules mais d'une force ! Je reçois aussi des commentaires blessants chaque semaine du style :pourtant je suis l'un des meilleur techniquement sans vouloir paraître hautain et quand ça coince on appel Bloody Crow à la rescousseEnfin vous voyez le genre !Coté femme c'est pas mieux ! je n'ai eu qu'une relation sérieuse qui à durée 4 ans. La plupart des filles que j'approche me refoule et quand je demande la raison elles me reprochent de ne pas être suffisamment sociable en générale.J'en viens à un point ou je commence à ressentir un malaise et à me demander :Pourquoi un tel rejet de l'introversion dans notre société ? Pourquoi il faut faire le pitre etre rigolo pour se faire accepter ? J'ai essayé pendant un moment d'etre plus extravertie pour me faire plus accepter mais je sentais bien que ce n'était pas moi ! ce n'était pas ma façon d’être.Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire et désolé pour le pavé !