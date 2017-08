Je reviens de l'avant premiere du film de Tarek BOUDALI et bien qu'ayant quelques aprioris avant d'aller voir le film (me disait que c'etait peut etre le film de trop en si peu de temps) et bien je peux vous dire qu'on a rigolé du début à la fin!Je l'ai meme prefere à Alibi.com qui etait deja mortel!La team LACHEAU BOUDALI est juste au top et ne cesse de se renouveler film apres film mettant la barre à chaque fois plus haute!Je ne leur souhaite que du bon pour la suite et qu'ils continuent sur leur lancée!BRAVO!