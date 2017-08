Apres 7h40 j’ai fini Uncharted The Lost Legacy et c'est encore une grosse claque de la part de Naughty Dog.- Toujours aussi somptueux- Toujours aussi bon à parcourir- Chloé évidement- Scenario contenant quelques bonnes surprises- Les chap 4 et 9 déjà cultes- Marco ?- Un an pour faire ça ? Mais faites en tout les ans !- Le multi du 4 intégré- Trop court- Pas compris les combats contre Asav (mais j’ai gagné c’est le principal)Uncharted The Lost Legacy reprend en version courte ce qui faisait la force du 4 le tout dans un jeu plus rythmé que la dernière aventure de Drake et dans un cadre proche du premier épisode. Autant dire que ceux qui n’ont pas apprécié le 4eme opus a cause du manque de phases de shoot risquent de ne pas non plus aimer celui-ci, mais sait-on jamais.Pour moi c’est simple ce jeu est proche de la perfection à tout les niveaux dans ce qu’il propose, somptueux, rythmé, personnages attachants, des passages cultes, des surprises, une OST… son seul défaut c’est d’avoir été trop court (même si j’ai été plus lent que d’autres apparemment), on ne voit pas les heures passer dans cet énième aventure qui réussie malgré tout à encore émerveiller et envoyer du bois du début jusqu'à son énorme chapitre final, sorte de mix best of de deux des meilleurs passages de la saga (pis même les crédits sont cool). Quand je repense a ceux qui se moquaient de lui car ça ne serait qu’un "DLC ou un standalone", que ça vaudrait pas son prix et que ND nous arnaquait, si naïfs, si naïfs