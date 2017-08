Le jeu est vraiment cool. J'ai été surpris de voir que les PNJ ne réapparaissent pas xD. Du coup, je me suis bien amusé. Par contre, j'en avais entendu parler mais la durée de vie, elle est très minable. Il y'a que deux boss voir trois boss la quête secondaire. Et aussi les Save corrompue qui m'ont fait chier et des plantages avec le metro xD.