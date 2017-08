Voici une Information autour du jeu Assassin’s Creed Origins et de la Xbox One X :Ashraf Ismail a parlé des avantages de la version Xbox One X du jeu Assassin's Creed Origins. La console selon lui permet de pousser les graphismes d'Assassin's Creed Origins à leurs limites avec un processeur plus rapide. Il a précisé que le jeu est magnifique sur Xbox One X et a ajouté que certains éléments sont absolument incroyables, comme par exemple, l’effet du soleil se reflétant sur les eaux du Nil, à couper le souffle. La Xbox One X améliore le jeu et permet au jeu d’être au top de ses capacités. De plus, Ubisoft a confirmé que les tombes feront leurs retours dans Assassin's Creed Origins et que cette fois-ci, les tombes seront basées sur des tombes du monde réel, tout comme dans le jeu Assassin's Creed 2. Pour rappel, le jeu Assassin's Creed Origins sortira le 27 octobre 2017, sur PC, Xbox One et Ps4...Source : https://segmentnext.com/2017/08/24/xbox-one-x-assassins-creed-origins-visuals/