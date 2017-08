Le 29 août au prix de 9,99$ et sera gratuit pour les personnes ayant participé à la campagne de financement sur Kickstarer. Risky boots sera jouable dans Shantae: Half-Genie Hero avec dans le DLC nouvelle ennemis, Explorer les mondes dans n'importe quel ordre et plein d'autre trucsPlus informations sur le DLC ICI

Like

Who likes this ?

posted the 08/24/2017 at 06:48 PM by dastukiim