, vous avez sûrement déjà deviné de quel jeu je vais montrer dans cette vidéo.Tout ce que j'ai à dire, c'est vivement + de vidéos de gameplay et une démo téléchargeable parce que le trailer a bien fait monter mon niveau d'attente sur ce jeu ().

Trails of Cold Steel 1 ( 2013 )

Ceux qui ont fini Trails of Cold Steel 1, qui font le 2 , je vous conseille d'éviter le passage entre 3:00 et 3:05 A vous de décider

posted the 08/24/2017 at 06:46 PM by gunotak