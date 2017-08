Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :Les récompenses pleuvent pour le gros jeu de fin d’année de la Nintendo Switch, voire le plus gros jeu tous supports confondus. Durant la Gamescom 2017, le jeu vient de rafler 5 nouvelles récompenses : Meilleur jeu du salon, meilleur jeu Nintendo Switch, meilleur jeu d’action, meilleur jeu familial, et jeu le plus attendu des futurs acheteurs. Pour rappel, le jeu sortira le 27 octobre prochain….Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1423204