Que cela soit le Jeu vidéo, le cinéma, les séries TV, les manga, les animes, les cartoons, les comics etc etc ..



J'ai comme une impression que nous somme trop critique.



Quand je vois les commentaire sur les articles sur Sonic Forces ou Final Fantasy XV ou que je lis certaines critique sur le DCEU ou Dragon Ball Super peut importe le média au niveau Critique la France est quand même d'une exigence extrême contrairement à d'autre pays.



Roulant ma bille sur Internet et pratiquant l'anglais de manière Billingue je m’aperçois que les critiques sur tel ou tel sujet sont moins acerbe moins strictes moins "haineux" sur les forums Anglais/US.



Est-ce du au fait que l'on soit le Pays des lumières avec une culture littéraire si riche ? J'ai l'impression que ça nous donne/rend arrogant parfois voir bien plus que parfois.



Ou est-ce que ce n'est que le faite du minorité qui puisqu'elle a accès à internet dispose de moyen de ce faire entendre de manière véhémente ?



Donc je vous pose la question est-ce qu'il y une exception Française à la critique et ceci peut importe le sujet ?