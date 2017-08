Lors de l'E3 2017, Supermassive Games, surtout connu pour Until Dawn, a annoncé trois expériences différentes. The Inpatient, un prequel au survival-horror en réalité virtuelle, Bravo Team, un shooter également en réalité virtuelle utilisant le Aim Controller, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, Hidden Agenda.

Cette expérience est issue de la gamme PlayLink sur PS4, et sera donc exclusivement jouable avec une application sur smartphones ou tablettes. Un à six joueurs contrôleront les différents personnages du récit, une enquête policière très sombre où nos choix mèneront à des issues parfois dramatiques pour les protagonistes. Tout le sel de l'expérience viendra du fait que les joueurs pourront effectuer des décisions qui trahiront certains de leurs amis, pour des parties à plusieurs qui s'annoncent savoureuses.



"Saurez-vous garder votre sang-froid pour attraper le « Trappeur », un assassin sans pitié ? Utilisez votre appareil mobile pour prendre des décisions qui auront un impact direct sur le scénario de ce thriller de la gamme PlayLink, en exclusivité sur PS4. Quand Supermassive Games, l'équipe qui a développé Until Dawn, est aux commandes, on ne sait jamais ce qui peut se tapir dans l'ombre. Dès le début de la partie, un rebondissement vous plonge dans l'incertitude : réunissez jusqu'à cinq joueurs, qui se verront attribuer un objectif secret chacun. Œuvrerez-vous pour un but commun ou devrez-vous affronter vos amis ? L'influence est synonyme de pouvoir, et chacun de vos choix peut bouleverser le développement de l'histoire… Mais jusqu'où irez-vous pour atteindre vos objectifs ?"

Supermassive Games nous donne rendez-vous le 25 octobre 2017, en exclusivité PS4. Bien qu'il s'agisse d'un jeu de la gamme PlayLink, il sera bien proposé au format physique, une sortie en boîte étant prévue en plus de l'édition numérique.