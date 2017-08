Voici un nouveau dessin de Son Goku réalisé aujourd'hui! J'essaye de "reprendre les bases" comme une certaine personne ma suggéré de faire (il se reconnaitra!C'est loin d'être encore ça, et j'ai vraiment un soucis côté anatomie lorsque je dois faire le corps en entier... Si j'ai pas de model, j'y arrive difficilement, voir pas du toutsurtout pour les mains....Mais c'est en forgeant que l'on deviens forgeron comme on dit!Parrallèllement, j'ai commencé à me pencher sérieusement sur la créations de petites animations de quelques secondes (24 frames par secondes c'est assez compliqué!) histoire de compléter un peu plus mon porte follio!Voila voila! N'hésitez pas à me donner votre avis!ps : je posterais des personnages entiers lorsque je serais satisfait de mon coup de crayons, en attendant je paufine, j'y travail!